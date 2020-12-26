В Мурманской области стартовали геологоразведочные работы на Африкандовском месторождении

МУРМАНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Геологоразведочные работы начались на центральном участке Африкандовского месторождения перовскит-титаномагнетитовых руд в Мурманской области. Об этом сообщает в субботу пресс-служба правительства региона.

"Сегодня состоялся торжественный старт геологоразведочных работ на Центральном участке Африкандовского месторождения. Лицензию на право пользования недрами для геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых на Центральном участке Африкандовского месторождения в Мурманской области в ходе аукциона 30 июня 2020 года выиграло АО "Аркминерал-Ресурс". Проект предполагает инвестиции порядка 18 млрд рублей и создание 450 новых высокотехнологичных постоянных рабочих мест", - передается в сообщении.

В правительстве подчеркнули, что главная цель проекта - достижение лидерства в производстве сырья высших переделов для ведущих российских и мировых высокотехнологичных производителей.

"Безусловно, это значимое достижение. Это практический шаг в нашем совместном пути по освоению одного из самых перспективных в России месторождений титана, ниобия, тантала и редкоземельных металлов. Эти элементы - основа инновационной промышленности, широко применяются в IT-сфере. Каждый из участников внес неоценимый вклад: стойкость и вера в результат со стороны инвестора, поддержка, которой нам удалось добиться на федеральном уровне, чтобы принять необходимые решения и в июне этого года провести результативный аукцион", - цитируют в сообщении главу региона Андрея Чибиса, который приветствовал участников церемонии по видеосвязи.

По словам губернатора, максимально быстрое проведение необходимых процедур для начала проекта по освоению месторождения стало возможным благодаря поддержке научного сообщества в обосновании значимости вклада в развитие российского химико-металлургического комплекса, поддержке со стороны муниципалитета, снижению стартового платежа за недропользование. В частности, поправочный коэффициент для Арктики, учитывающий состояние инфраструктуры района и основные геоэкономические факторы, был уменьшен на 25% (до единицы). Стартовая сумма аукциона составляла 75,2 млн рублей, победитель заплатил сумму в 90 млн рублей, срок - на 25 лет.