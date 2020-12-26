Клишас: Россия и до определения КС не должна была выплачивать $57 млрд по делу ЮКОСа

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Россия и до определения Конституционного суда (КС) РФ о спорах между российскими властями и иностранными инвесторами в международном арбитраже не обязана была исполнять решение гаагского суда о выплате свыше $50 млрд компаниям, связанным с бывшими акционерами ЮКОСа. Об этом ТАСС заявил в субботу глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
В субботу КС разъяснил постановление, принятое им в 2012 году, согласно которому решать спор между властями России и иностранными инвесторами в международном арбитраже можно только после того, как будет ратифицировано международное соглашение и к нему будет принят федеральный закон. Ранее ряд СМИ написали, что это определение позволяет не выплачивать более $50 млрд по решению гаагского суда по делу ЮКОСа.
"Мы и раньше, до решения [КС], не должны были ничего выплачивать. Ратификации не было. Это исключительная компетенция Федерального Собрания", - сказал Клишас ТАСС.
"Парламент не давал полномочий правительству на изменение подсудности", - добавил он.
Предыстория вопроса
Как сообщил ТАСС в субботу, за разъяснением в КС обратилось правительство РФ после того, как названное выше постановление было принято по жалобе Игоря Ушакова из Читы. Ему таможня пересчитала уже уплаченную пошлину с учетом более высоких ставок, предусмотренных временно применявшимся в тот момент соглашением о Таможенном союзе. Ушаков указывал на возможность временного применения в России не вступивших в силу международных договоров без их официального опубликования. КС указал, что такие договоры необходимо официально публиковать до того, как их начнут применять. Дело Ушакова тогда было отправлено на пересмотр, а норма признана соответствующей Конституции России с учетом ее толкования КС.
Правительство РФ предположило, что такое толкование нормы на практике может "необоснованно пониматься как допускающее временное применение международного договора в части согласия Российской Федерации на передачу споров с иностранными инвесторами на рассмотрение международного арбитража".
КС, рассмотрев обращение, разъяснил трактовку своего постановления восьмилетней давности, указав также, что оно не предполагает, что согласие правительства РФ на временное применение международного договора РФ, оговоренное при его подписании, распространяется на положения данного международного договора, предусматривающие передачу споров между РФ и иностранными инвесторами на рассмотрение международного арбитража.