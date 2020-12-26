Клишас: Россия и до определения КС не должна была выплачивать $57 млрд по делу ЮКОСа

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Россия и до определения Конституционного суда (КС) РФ о спорах между российскими властями и иностранными инвесторами в международном арбитраже не обязана была исполнять решение гаагского суда о выплате свыше $50 млрд компаниям, связанным с бывшими акционерами ЮКОСа. Об этом ТАСС заявил в субботу глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

В субботу КС разъяснил постановление, принятое им в 2012 году, согласно которому решать спор между властями России и иностранными инвесторами в международном арбитраже можно только после того, как будет ратифицировано международное соглашение и к нему будет принят федеральный закон. Ранее ряд СМИ написали, что это определение позволяет не выплачивать более $50 млрд по решению гаагского суда по делу ЮКОСа.

"Мы и раньше, до решения [КС], не должны были ничего выплачивать. Ратификации не было. Это исключительная компетенция Федерального Собрания", - сказал Клишас ТАСС.

"Парламент не давал полномочий правительству на изменение подсудности", - добавил он.

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