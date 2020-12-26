В Карачаево-Черкесии открылся первый агропромышленный парк

ЧЕРКЕССК, 26 декабря. /ТАСС/. Открытие крупного агропромышленного парка в Карачаево-Черкесии, построенного в рамках инвестиционного проекта при поддержке государства, состоялось в субботу, сообщила ТАСС управляющая агропарком Елена Ахтаова.

Инвестпроект в 2016 году вошел в госпрограмму по развитию Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).

"Впервые в Карачаево-Черкесии открывается многопрофильный агропромышленный парк, позволяющий отечественным сельхозпроизводителям напрямую поставлять свою продукцию потребителям, обеспечивать ее качественное хранение, переработку и реализацию по рыночным ценам" - сказала Ахтаова.

Она отметила, что согласно проекту комплекса, на площади более 12 тыс. кв. м планируется разместить торгово-складские модули с регулируемым температурным режимом, для реализации продукции оборудовано уже 150 торговых точек. Комплекс включает в себя фруктовую и мясо-молочную зоны, торговый центр, кондитерский цех и цех по изготовлению полуфабрикатов, ресторан, бакалею и кофейню. Отмечается, что в рамках проекта планируется создание более 200 рабочих мест.

"Здесь уже работают все известные и популярные предприятия и бренды. Особое внимание уделяется местным фермерам и производителям. Более того, целому ряду предпринимателей, начинающим бизнес и представившим проект до открытия фуд-маркета, будет оказана полная поддержка с предоставлением оборудования в аренду, оказания маркетинговой помощи и создания бренда", - добавила управляющая.

Государственная программа развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года включает ряд подпрограмм, направленных на создание благоприятных условий для устойчивого развития Северного Кавказа, повышения уровня инвестиционной привлекательности, снижение безработицы и поддержку промышленных отраслей.