В Мурманской области выделят субсидии бизнесу на развитие инфраструктуры и туризма

ТАСС, 26 декабря. Власти Мурманской области по итогам конкурса выделят до 800 тыс. рублей 13 предпринимателям на развитие инфраструктуры и туризма. Об этом сообщила в субботу пресс-служба областного правительства.

"На финальный отбор были представлены 32 заявки, каждая оценивалась по 18 критериям, чтобы результат был максимально объективным и справедливым. В этом году у нас 13 победителей, большинство из которых получат региональную субсидию 800 тыс. рублей. Хочу отметить, что приоритетными стали именно проекты, связанные с развитием придорожного сервиса", - цитирует пресс-служба замгубернатора области Ольгу Кузнецову.

Среди победителей конкурса, в частности, проекты по установке модульного мини-отеля, открытию нескольких придорожных кафе, строительству туристического комплекса, созданию учебного склона для детей при действующем горнолыжном комплексе "Норд стар", нового хостела, проект "Меридиан вкуса" по популяризации локальной арктической кухни и другие.

Ранее губернатор области Андрей Чибис отмечал, что правительство региона до конца 2020 года планирует утвердить программу развития придорожного сервиса с оборудованием объектов инфраструктуры в отдаленных и труднодоступных точках региона для удобства туристов и жителей. В программу попали три направления: Териберка Кольского района, Умба-Варзуга Терского района и Титовка Печенгского района.

На территории области работают 43 региональных туроператора, которые организуют культурно-познавательные путешествия, этнографические поездки и развивают экологический туризм. Самым популярным остается горнолыжный отдых. В регионе 11 горнолыжных комплексов разного уровня сложности в 7 муниципальных образованиях. Общая протяженность трасс - более 65 км, а климатические условия обеспечивают длительный спортивный сезон.