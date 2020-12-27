РБК: ЦБ подготовил законопроект об ограничениях для неопытных инвесторов

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Центробанк России подготовил законопроект, определяющий ограничения относительно продажи неопытным инвесторам сложных финансовых инструментов. Об этом в субботу сообщило издание РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ и источник на финансовом рынке.

В соответствии с предлагаемыми правилами, сообщает издание, неопытным инвесторам можно будет приобретать российские акции, включенные в котировальные списки биржи (кроме облигаций), российские гособлигации, иностранные акции, допущенные к публичному обращению в РФ и входящие в хотя бы один зарубежный фондовый индекс из перечня ЦБ, облигации российских эмитентов с кредитным рейтингом не ниже установленного ЦБ (кроме структурных облигаций, выплаты по которым зависят от обстоятельств). В список доступных для неопытных инвесторов продуктов войдут и облигации иностранных эмитентов, если это бонды стран - членов ЕС или ЕАЭС либо Великобритании, а также компаний, учрежденных в этих странах (при соблюдении некоторых условий). Кроме того, можно будет приобретать ценные бумаги иностранных эмитентов, допущенные к публичному обращению в РФ или входящие в расчет как минимум одного иностранного фондового индекса из перечня ЦБ РФ, а также паи открытых, интервальных и биржевых инвестфондов и паи закрытых инвестфондов, не ограниченных в обороте.

По информации РБК, Центробанк сможет ограничивать продажу ряда финансовых инструментов и квалифицированным инвесторам, если клиенту не будет предоставлена полная и достоверная информация о продукте и рисках, а также в случае, если сделка будет требовать специальных знаний и опыта.

Законопроект о категоризации инвесторов вступает в силу 1 апреля 2022 года. Как сообщал ТАСС глава Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофеев, организация обсуждает с Банком России ускорение введения требований о тестировании инвесторов - не в 2022 году, а осенью 2021 года. Неопытные инвесторы, не сдавшие тест для покупки сложных инструментов, будут при заключении таких сделок ограничены лимитом в 100 тыс. рублей.