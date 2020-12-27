Власти Камчатки заявили об условии снижения стоимости перелетов в крае

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 декабря. /ТАСС/. Создание Единой Дальневосточной авиакомпании на базе а/к "Аврора" позволит снизить стоимость межрегиональных авиаперелетов, а также авиаперелетов по Камчатке. Об этом сообщил в воскресенье губернатор края Владимир Солодов, подводя итоги года в эфире местных телеканалов.

"Решение о создании Дальневосточной авиакомпании уже принято, все 11 субъектов ДФО будут ее соучредителями. При этом мы продолжим функционирование региональных авиакомпаний в партнерстве с созданной. Что касается межрегиональных перелетов, то здесь повысится их интенсивность, и, как следствие снизится цена. А если говорить о перелетах по краю, то здесь нужно работать над снижением стоимости авиационного керосина - он у нас в два раза дороже, чем в Иркутске, где производится. Здесь простых решений нет, но создание Дальневосточной авиакомпании позволит перейти к прямым поставкам топлива и удешевлении перелетов", - сказал Солодов.

Несколько муниципальных районов Камчатки отрезаны от других населенных пунктов полуострова из-за свей географической удаленности, и добраться до них можно только по воде или по воздуху. Стоимость внутрирегиональных авиаперелетов в крае, в большинстве случаев, равна стоимости перелетов с Камчатки в соседние регионы Дальневосточного федерального округа (ДФО).

Создание дальневосточной региональной авиакомпании включено в национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года. 21 декабря глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил о том, что дальневосточная авиакомпания будет создана на базе "Авроры" до 1 февраля 2021 года.