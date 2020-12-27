Кабмин одобрил протокол изменений в конвенцию с Мальтой в сфере налогообложения

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Правительство России одобрило внесение на ратификацию протокола об изменениях в российско-мальтийскую конвенцию об избежании двойного налогообложения. Об этом сообщается в воскресенье на сайте кабмина РФ.

"Председатель правительства Михаил Мишустин своим постановлением одобрил протокол о внесении изменений в конвенцию об избежании двойного налогообложения, действующую между Россией и Мальтой. В ближайшее время проект федерального закона о ратификации протокола будет внесен в Госдуму. После одобрения нижней палаты парламента его рассмотрит Совет Федерации и утвердит президент", - говорится в сообщении.

Протоколом, в частности, определен перечень исключений, в соответствии с которыми будет применяться льготный режим в отношении доходов в виде дивидендов и процентов. "Исключения распространяются на институциональные инвестиции. Также они предусмотрены для публичных компаний, не менее 15% акций которых находятся в свободном обращении, и владеющих не менее 15% капитала компании, выплачивающей указанные доходы, в течение года", - отмечается в сообщении правительства.

В начале октября Россия и Мальта подписали протокол о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения в части увеличения налога до 15% у источника доходов в виде дивидендов и процентов. По данным Минфина РФ, ратификация протокола должна состояться до конца текущего года, чтобы его положения начали применяться с 1 января 2021 года .

25 марта президент РФ Владимир Путин предложил повысить ставку налога с дивидендов, которые выводятся за рубеж в офшорные юрисдикции, с 2% до 15%. Указанная мера требовала корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами. Глава государства поручил кабмину организовать такую работу. Путин предупредил, что Россия выйдет из подобных соглашений в одностороннем порядке, если заграничные партнеры не примут новые условия. Он пояснил, что начать следует с тех государств, через которые проходят значительные ресурсы российского происхождения.