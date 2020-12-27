В России более миллиона должников по кредитам перед банками составляют пенсионеры

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Более миллиона российских пенсионеров попали в базу данных судебных приставов из-за долгов по кредитам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ на просьбу привести данные о социальных категориях должников по кредитам.

Как отметили в ФССП, "по состоянию на 1 ноября 2020 года на исполнении находилось 7,8 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с должников - физических лиц в пользу кредитных организаций". Доля таких производств в отношении должников-женщин и должников-мужчин примерно одинакова - около 50%. Вместе с тем, "по 1,3 млн исполнительных производств должники достигли пенсионного возраста (на них приходится 17% или каждое шестое неоконченное исполнительное производство по взысканию кредитных задолженностей)".

В общей сложности судебные приставы за 10 месяцев этого года взыскали со всех должников - физических лиц в пользу кредитных организаций 111,3 млрд рублей.