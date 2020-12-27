На борьбу с коронавирусом в 2020 году из бюджета Амурской области выделили 1,3 млрд рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Власти Амурской области в 2020 году из областного бюджета выделили 1,3 млрд рублей на борьбу с коронавирусом. Средства пошли на несколько статей расходов, в том числе на приобретение лекарств и медоборудования, сообщил в воскресенье губернатор региона Василий Орлов.

"На борьбу с коронавирусом мы направили 1,3 млрд рублей из областного бюджета. Эти деньги пошли на приобретение лекарств и медоборудования, средств индивидуальной защиты, проживание и питание врачей и медперсонала, выплаты медикам", - сказал он.

Ранее депутаты законодательного собрания региона на профилактику и устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции заложили в резерве бюджета Амурской области на 2021 год 1,9 млрд рублей.

Режим повышенной готовности в Амурской области действует с 27 января. В октябре в регионе начали вводить второй этап ограничений, в частности, они касаются проведения культурных мероприятий учреждениями, подведомственным региональному Минкульту, запрещено проводить спортивные соревнования областного, всероссийского и международного уровней. Режим работы заведений общепита установлен до 19:00. В регионе зарегистрировано 15 324 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 105 человек умерли.