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Цена биткойна обновила исторический максимум второй раз за день

Биткойн подорожал на 12,5%, превысив отметку в $28 тыс.
© Chesnot/Getty Images

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Биткойн в ходе торговой сессии подорожал на 12,5%, до $28 028, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk на 14:05 мск воскресенья.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы. Для этого необходимо создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства. Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года. Стремительный рост популярности биткойна произошел в последние годы. Эмиссия этой криптовалюты ограничена, сейчас "добыта" большая часть биткойнов.

 

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