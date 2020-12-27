Песков назвал санкции против "Северного потока - 2" "ковбойской атакой"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Санкции США против газопровода "Северный поток - 2" являются неприкрытой рейдерской атакой. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале " Россия-1 ".

"Совершенно неприкрытая, такая ковбойская, рейдерская атака. <...> А как это еще назвать?" - отметил представитель Кремля, говоря о санкциях против "Северного потока - 2".

Песков при этом подчеркнул, что работу над газопроводом удается методично продолжать, приближаясь "к финализации этого проекта". "И так же по другим направлениям", - заметил пресс-секретарь президента.

Он в целом обратил внимание, что Россия существует "в недружественной и даже враждебной окружающей среде", и весь уходящий год страна сталкивалась со "все новыми и новыми так называемыми санкциями".

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени газопровод построен на 93%. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Однако через год, 11 декабря, работы возобновились.

23 декабря агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники в администрации президента Дональда Трампа сообщило о том, что администрация США планирует ввести новый пакет санкций в отношении проекта "Северный поток - 2".