СМИ: добыча нефти в подконтрольных курдам районах Сирии достигла 100 тыс. баррелей в сутки

БЕЙРУТ, 27 декабря. /ТАСС/. Курдская автономная администрация на севере Сирии наращивает производство нефти на контролируемых ею месторождениях в провинциях Дейр-эз-Зор и Хасеке. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Rudaw. По его информации, добыча нефти в подконтрольных курдам районах достигла к концу года 100 тыс. баррелей в сутки.

"Большая часть доходов от продажи нефти идет на финансирование вооруженных формирований коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), административных органов, системы здравоохранения и образования в северо-восточном регионе", - отмечает телеканал. Как утверждает Rudaw, часть нефти курды продают через посредников сирийскому правительству.

Увеличить нефтепроизводство курдам удалось благодаря соглашению о сотрудничестве с американской нефтяной компанией Delta Crescent Energy. С инициативой заключения такой сделки выступила в июле администрация президента США Дональда Трампа.

С 2015 года Соединенные Штаты создали в провинциях Хасеке, Ракка и Дейр-эз-Зор 12 военных баз с целью оказания содействия СДС в борьбе с бандами террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). После разгрома ИГ американские военные помогают курдам удерживать под контролем нефтеносные районы на восточном берегу Евфрата, в частности, крупнейшие месторождения Эль-Омар, Танак, Эль-Джафра и Коноко, где до войны добывалось 80% сирийской нефти.

Правительство Сирии добивается возвращения нефтяных полей на северо-востоке страны под свой контроль и считает их удержание под контролем СДС и США незаконным. До 2011 года производство нефти Сирии находилось на уровне 370 тыс. баррелей в сутки.