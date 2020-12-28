РБК: ФАС предложила ввести экспортные пошлины на сталь для борьбы с ростом цен на жилье

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) предложила ввести экспортные пошлины на стальную продукцию сроком на полгода. Об этом в понедельник сообщило издание РБК со ссылкой на письмо заместителя руководителя ФАС Андрея Цариковского Минпромторгу РФ.

По данным издания, Цариковский предлагает ввести регрессивную систему экспортных пошлин на всю продукцию: от сырья до конечной продукции. Если экспортная пошлина на лом будет составлять 15% от стоимости, но не менее $49 за тонну или €45 за тонну, то стальная заготовка станет облагаться пошлиной 13%, но не менее $73 за тонну, а сама арматура - 12% и не менее $78 за тонну.

Издание сообщает, что заместитель руководителя ФАС ссылается на поручение вице-премьера Марата Хуснуллина о проведении Минстроем и Минпромторгом анализа цен на арматуру, используемую при строительстве жилья. Также Цариковский отмечает, что по итогам анализа рынка металлопродукции не было обнаружено признаков нарушения антимонопольного законодательства и нерыночного ценообразования. Причиной роста цен на стальную продукцию он назвал спрос во всем мире, и в Китае в частности, на фоне снижения заболеваемости коронавирусом и роста темпов строительства.

Представитель ФАС сообщил изданию, что служба придерживается взвешенного подхода и считает, что пошлины на экспортно ориентированных рынках следует использовать в крайних случаях.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минстрою и Минпромторгу проверить причины резкого роста цен на арматуру, которая используется при строительстве жилья. Издание сообщало, что поручение дано в ответ на письмо исполнительного директора Клуба инвесторов Москвы Дениса Новикова, который пожаловался на резкий рост стоимости арматуры. По данным аппарата Хуснуллина, эта ситуация не является угрозой для выполнения национального проекта "Жилье и городская среда". Как сообщал Новиков ТАСС, стоимость арматуры, начиная с середины ноября 2020 года, выросла более чем на 50%.