"Ъ": Минкультуры предложило закрепить основания для удаления зрителей из кино

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Министерство культуры РФ разработало поправки к закону "О кинематографии" и предложило установить прямой запрет на видеозапись в кинозале, а также на наличие у зрителей оружия, опасных предметов, веществ и лазерных указок. За несоблюдение правил администрация кинотеатра получит право удалять зрителей из зала, сообщает в понедельник "Коммерсантъ" со ссылкой на проект ведомства.

Также, по данным газеты, основаниями для удаления из кинозала станут нарушение общественного порядка, причинение вреда имуществу или несоблюдение иных правил работы кинотеатра, которые тот сможет устанавливать.

Кроме того, в проекте Минкультуры определены условия возврата билетов. По своей инициативе зритель сможет это сделать до начала сеанса по правилам, установленным кинотеатром. Если кинотеатр отменил сеанс, клиент будет вправе вернуть билет в течение семи дней. Законопроект предусматривает вступление новых положений в силу с 1 сентября 2021 года.

Инициатором проекта стала Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК), сообщил изданию член ее совета Павел Поникаровский. Он отметил, что до сих пор отношения между кинотеатром и зрителем регулировались правилами от 1994 года, "они приравнивали кинотеатры к общественному месту и не накладывали на зрителя никаких обременений - он мог заниматься в кинотеатре чем угодно, как, например, в парке". Он также добавил, что раньше зритель имел возможность требовать возврата средств даже в том случае, если сам не пришел на сеанс.