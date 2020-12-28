Строительство посадочной площадки на Парамушире планируется завершить в конце 2021 года

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Сахалинские власти продлили до сентября 2021 года контракт с подрядной организацией на строительство грунтовой посадочной площадки на северокурильском острове Парамушире (Сахалинская область). Об этом в понедельник сообщили ТАСС в Министерстве строительства Сахалинской области.

"В Северо-Курильском городском округе [на Парамушире] ведется строительство грунтовой посадочной площадки. Данная площадка предназначается для приема воздушных судов пассажировместимостью до 19 человек. Контракт продлен до сентября 2021 года", - сообщили в министерстве.

По информации ведомства, контракт на реализацию первого этапа строительно-монтажных работ заключили в 2019 году. Срок завершения строительства определили в ноябре 2020 года. Однако в связи с рядом объективных и субъективных причин подрядная организация не смогла завершить строительство в срок. Какие конкретно причины помешали строительным работам, в министерстве пока не уточняют.

Областные власти заявляли о строительстве площадки на Парамушире летом этого года. Планировалось, что первый самолет сможет совершить рейс туда уже в следующем году. Сейчас Парамушир не имеет регулярного авиасообщения с Сахалином.

Повышение транспортной доступности территорий является одной из задач, которую президент РФ Владимир Путин поставил перед главами дальневосточных регионов. Одним из поручений главы государства стало именно развитие малой авиации.