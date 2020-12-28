Предприятия Приморья увеличили вылов водных биоресурсов в 2020 году на 12%

ВЛАДИВОСТОК, 28 декабря. /ТАСС/. Предприятия Приморья в 2020 году добыли более 830 тыс. тонн водных биоресурсов, что на 12% больше, чем в прошлом году. Рыбаки региона внесли значительный вклад в реализацию нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", который уже перевыполнен на 8%, сообщила пресс-служба краевого правительства в понедельник.

"Более 830 тысяч тонн водных биоресурсов выловили предприятия края в 2020 году. <...> Как сообщили в региональном агентстве по рыболовству, объемы вылова выросли на 12% к уровню прошлого года. Благодаря благоприятной промысловой обстановке увеличилась добыча минтая, селедки, иваси, трески, макруруса и кальмара. <...> Заместитель председателя правительства края Александр Костенко подчеркнул, что приморские рыбаки внесли значительный вклад в региональный проект "Экспорт продукции АПК" национального проекта, который уже перевыполнен на 8%", - говорится в сообщении.

Так, за 11 месяцев в страны Азиатско-Тихоокеанского региона было отправлено почти 662 тысячи тонн рыбы и морепродуктов. Как сообщили ТАСС в пресс-службе краевого правительства, по региональной программе "Приморская рыба", которая реализуется с 2018 года, цены на продукцию в 2020 году не изменились. В этой программе участвуют крупные торговые сети и магазины шаговой доступности, предприятия Приморского и Камчатского краев, Сахалинской области. По ней горбуша, навага, сельдь, минтай, камбала, кальмар и рыбные консервы продаются на 15-20% дешевле, и по данным на середину ноября по этой программе жители края купили более 860 тонн рыбы.

Ранее губернатор Олег Кожемяко на заседании Совбеза РФ обратился с предложением оставлять до 5% улова в регионе. Это позволит обеспечить жителей края рыбой по доступной цене.