Российские авиакомпании за 11 месяцев сократили перевозки на 46,2%

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российские авиакомпании по итогам января-ноября 2020 года уменьшили перевозки по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 46,2%, до 64,14 млн пассажиров, следует из уточненных данных Росавиации.

При этом международные перевозки за отчетный период сократились на 75,6%, до 12,56 млн пассажиров, внутренние - на 23,8%, до 51,57 млн пассажиров.

В ноябре международные перевозки сократились на 85,5%, до 525,7 тыс. пассажиров по сравнению с ноябрем прошлого года, а внутренние - на 22,6%, до 4,14 млн пассажиров.

При этом за 11 месяцев "Аэрофлот" сократил перевозки на 60,7%, до 13,54 млн пассажиров, S7 - на 11,9%, до 11,22 млн (ранее S7 и его дочерняя компания "Глобус" были объединены в одну авиакомпанию), "Победа" - на 12,4%, до 8,22 млн, "Россия" - на 51%, до 5,38 млн, а "Уральские авиалинии" снизили перевозки на 40,4%, до 5,34 млн пассажиров.