"Сибур Холдинг" продал китайской Sinopec 40% в Амурском ГХК

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. "Сибур" и китайская Sinopec закрыли сделку по созданию совместного предприятия (СП) на базе Амурского газохимического комплекса (ГХК), говорится в сообщении "Сибура". Доля российской компании в проекте составит 60%, Sinopec - 40%.

"Сибур Холдинг" и China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec) после получения всех необходимых согласований регуляторов двух стран закрыли сделку по созданию совместного предприятия на базе Амурского газохимического комплекса. Доли "Сибура" и Sinopec в СП составят 60% и 40% соответственно", - сказано в сообщении.

В результате сделки стороны получат совместный контроль над СП.

"Создание совместного предприятия является важным этапом проекта строительства Амурского ГХК. Вхождение Sinopec позволит максимально эффективно реализовать проект, в том числе в части оптимизации будущего баланса долгового портфеля комплекса, и усилить его экспертизу по дистрибуции продукции на азиатских рынках", - сказал глава "Сибура" Дмитрий Конов, слова которого приводятся в сообщении.

"Сибур" также отмечает, что в декабре Амурский ГХК привлек бридж-финансирование в размере 1,5 млрд долларов от синдиката российских банков. Организаторами и кредиторами выступили Газпромбанк, банк "Открытие" и Сбербанк.

Ранее информация о привлечении Амурским ГХК синдицированного кредита на сумму до $1,5 млрд сроком на один год появилась на портале "Федресурс".

О проекте

Инвестиции в строительство Амурского газохимического комплекса предварительно оцениваются в $10-11 млрд. Расширенная конфигурация АГХК предполагает мощность производства до 2,7 млн тонн полимеров в год (примерно 2,3 млн тонн полиэтилена и 0,4 млн тонн полипропилена). Основным сырьем станут этановая фракция и сжиженные углеводородные газы с Амурского газоперерабатывающего завода "Газпрома", которые будут поступать в объеме до 3,5 млн тонн в год.

Завершение строительства и пусконаладочных работ на объекте планируется в 2024-2025 годах.