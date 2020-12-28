ФАС начала расследование из-за роста цен на арматуру

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ начала расследование на рынке металлопродукции, подозревая производителей арматуры в необоснованном росте цен. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"В случае обнаружения признаков нарушения антимонопольного законодательства служба примет меры реагирования", - отмечается в сообщении. В то же время в ФАС признают, что изменение цен может быть вызвано рядом объективных причин. Объем металлопродукции, производимой отечественными предприятиями, больше объема, необходимого для удовлетворения спроса на внутреннем рынке РФ, отметили в ФАС.