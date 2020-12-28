В Подмосковье объем экспорта продукции АПК в 2020 году вырос почти на 10%

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Объем экспорта продукции АПК в Подмосковье по итогам 2020 года составил более $1 млрд, увеличившись за год почти на 10%. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

"Показатель объема экспорта подмосковной продукции АПК впервые превысил отметку в $1 млрд. Это на 9,9% больше по отношению к фактическому показателю аналогичного периода прошлого года", - приводятся в сообщении слова и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергея Воскресенского.

Он добавил, что указанный объем обеспечивает выполнение планового показателя регионального проекта "Экспорт продукции АПК Московской области", реализуемого в рамках национального проекта РФ "Международная кооперация и экспорт", на 108%.

"Наиболее значимый прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается по мясной продукции, живым животным, зерновым, меду, растениям, молочным жирам - 100%. Также в продаже кормов для непродуктивных животных мы прибавили 57%, масложировой продукции - 47%. Прирост в денежном выражении наблюдается по поставке консервных мясных изделий, продано на более $8,7 млн, плюс 36% к прошлому году, мороженого - на $1,7 млн, прибавили 7,5%, овощи - на $1,3 млн, плюс 15%, и мед - на $0,2 млн, больше на 40%", - цитирует Воскресенского пресс-служба.

Ранее пресс-служба Минсельхоза Подмосковья сообщала, что экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области в 2019 году составил более $960 млн. В прошлом году более 74% сельхозпродукции было экспортировано в страны СНГ - Казахстан, Белоруссию и Молдавию, около 26% - в страны ближнего зарубежья, среди которых Германия, Китай и США.

У Подмосковья в 2020 году появились и новые страны-импортеры продукции АПК: Австрия, Ирландия, Филиппины, Швейцария, Индонезия, Малайзия, Аргентина, Сирийская Арабская Республика.