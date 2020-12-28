Авиакомпания "Россия" начнет использование самолетов SSJ-100 с 1 января

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия" начнет использование самолетов Sukhoi Super Jet 100, переданных из парка "Аэрофлота", с 1 января 2021 года, сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика. Первые полеты будут выполнены из Москвы в Нижний Новгород и Белгород. При этом к концу 2021 года флот SSJ 100 компания планирует увеличить до 66 самолетов.

"Росавиация" внесла в сертификат эксплуатанта авиакомпании новый тип воздушных судов. Нижний Новгород и Белгород станут первыми направлениями в маршрутной сети "России", по которым начнут выполнять полеты самолеты Superjet 100, - сообщили в компании. - В Нижний Новгород на 1 января запланировано четыре рейса".

В Белгород планируется выполнять один рейс в день. Также в январе компания планирует начать полеты на этих самолетах в Нижнекамск (с 11 января), Магнитогорск, Челябинск (в оба города с 13 января).

"В дальнейшем по мере увеличения флота авиакомпании количество направлений, по которым будут летать Superjet 100, расширится, - отметили в пресс-службе. - Основная задача - обеспечивать удобные стыковки как с собственными рейсами, так и с рейсами авиакомпании "Аэрофлот" в базовом аэропорту Шереметьево. Согласно новой стратегии, "Россия" станет ведущим эксплуатантом самолетов отечественного производства. К концу 2021 года в парке авиакомпании будет 66 самолетов Superjet 100".

Ранее "Россия" сообщала, что будет использовать SSJ-100 двухклассной компоновке на 87 пассажирских мест: 12 бизнес и 75 эконом-класса. Часть парка будет иметь компоновку только экономического класса, уточняли в перевозчике.

Кроме SSJ 100, компания также планирует продолжить использование иностранных самолетов: сейчас в парке также воздушные суда семейства Airbus А320, Boeing 737, Boeing 777 и Boeing 747.

SSJ 100 - первый гражданский самолет, разработанный в России. Относится к семейству региональных судов. Дальность полета базовой версии - 4,4 тыс. км, вместимость - 98 пассажиров. Его использование началось в 2011 году. Идея передать "России" часть самолетов SSJ 100 из парка "Аэрофлота" обсуждалась с 2015 года. Передача самолетов происходит в рамках обновленной стратегии "Аэрофлота".