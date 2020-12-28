Центр "Мой бизнес" помог экспортерам в Приморье заключить контракты на $29,1 млн

ВЛАДИВОСТОК, 28 декабря. /ТАСС/. Ориентированные на экспорт предприятия Приморского края в 2020 году смогли заключить контракты на $29,1 млн при поддержке регионального центра "Мой бизнес", сообщает пресс-служба центра.

"В 2020 году в Приморье 61 компания произвела экспортные поставки при поддержке центра поддержки экспорта (подразделение центра "Мой бизнес). Новые экспортеры за год заключили 97 контрактов стоимостью более $29 млн. Отметим, что количество контрактов значительно увеличилось", - говорится в сообщении.

Также важным направлением работы стало проведение обучающих мероприятий "Школы экспорта Российского экспортного центра". В федеральной программе приняли участие более 120 предпринимателей Приморья. В уходящем году центр разработал несколько новых ориентированных на экспорт акселерационных программ, в том числе "Энергия экспорта" и "Энергия пчеловодства". Большая часть участвовавших предпринимателей уже вывезла свои товары в Китай и реализует их через популярную в КНР площадку WeChat.

Наращивание объема экспорта - одна из ключевых задач нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". К 2024 году Приморью предстоит вдвое увеличить объем несырьевого экспорта - с 2 миллиардов до 3,9 миллиарда долларов. Для достижения этой цели центр "Мой бизнес" предоставляет государственную поддержку субъектам малого и среднего бизнеса, экспортирующим свои товары и услуги.

Нацпроект, инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП России до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году на 85% - до 250 млрд долларов.