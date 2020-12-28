ВТБ увидел тренд на дедолларизацию и деевровизацию сбережений россиян

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Уходящий год сформировал четкий тренд на дедолларизацию и деевровизацию сбережений россиян. Это стало частью общей тенденции по ориентации банковской системы на национальную валюту, заявил ТАСС начальник управления "Сбережения" ВТБ Максим Степочкин через пресс-службу банка.

"В целом в 2020 г. четко оформился тренд на дедолларизацию и деевровизацию сбережений населения. Это стало частью общей тенденции по ориентации российской банковской системы на национальную валюту. Уже несколько лет кредитование населения осуществляется только в рублях, поэтому российские банки не нуждаются в дополнительном валютном фондировании и устанавливают минимальные ставки по валютным вкладам либо полностью прекращают прием валютных сбережений от населения", - сказал он.

По мнение банкира, по итогам года доля накопительных счетов в пассивах российских банков существенно вырастет, а валютные депозиты практически у всех кредитных организаций продемонстрируют оттоки. При этом, несмотря на рост в этом году рынка инвестиционных продуктов, многие клиенты, в том числе пенсионеры, не готовы отказаться от классических сбережений в пользу высокорискованного фондового рынка, отметил Степочкин.

Прогноз по рынку сбережений

"Что касается следующего года, то на развитие рынка сбережений в 2021 г. будет влиять несколько ключевых факторов. В первую очередь, это уровень ключевой ставки: если Банк России начнет повышать ключевую ставку, это вызовет рост доходности депозитов для клиентов и станет мощным стимулом притока денежных средств в срочные вклады. Окончание второй волны пандемии вкупе с вакцинацией и адаптацией граждан и бизнеса к новым реалиям приведет к более уверенному поведению сберегателей, а следовательно - к увеличению срока размещения денежных средств и постепенной переориентации россиян с накопительных счетов на вклады", - считает он.

Кроме того, жесткая позиция Банка России по поводу предложения неквалифицированным инвесторам сложных инвестиционных продуктов приведет к притормаживанию рынка таких продуктов и возвращению части средств, предназначенных для фондовых рынков, на вклады и накопительные счета, прогнозирует банкир.

"Невысокий уровень процентных ставок по валютным депозитам будет стимулировать клиентов перекладывать средства в иные инструменты. Однако мы ожидаем, что в 2021 г. портфель валютных депозитов в целом по банковской системе замедлит снижение, что положительно повлияет на рынок сбережений в целом", - заключил он.