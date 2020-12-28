Автомобильное движение запущено по новым 170 км ЦКАДа

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Движение по новым 170 км Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) официально открыто, передает корреспондент ТАСС с места события.

Речь идет о полном открытии ЦКАД-4 протяженностью 96,8 км от Горьковского шоссе до М-4 "Дон". Также движение запускается по участкам ЦКАД-1 от М-4 "Дон" до пересечения с А-170 в районе Симферопольского шоссе, от Калужского шоссе до А-107 в районе Лисинцево и о 6-километровой перемычке от М-10 "Россия" до М-11 "Нева". Кроме того, движение открывается по бесплатному участку ЦКАД-5 протяженностью 41 км, который в основном проходит по реконструированной А-107.

В торжественной церемонии приняли участие вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, глава "Автодора" Вячеслав Петушенко и помощник президента РФ Игорь Левитин.

"Мы открываем такой знаковый объект не только для московского региона, но для всей страны. ЦКАД в таком мегаполисе - это событие мирового масштаба. Чтобы построить такую дорогу, нужно пересечь огромное количество путепроводов, инженерных магистральных инфраструктур, учесть все населенные пункты, интересы жителей. Это был очень непростой проект, и сегодня в этом проекте из 336 км мы открывает 170 км - итого в результате сегодняшнего дня 310 км ЦКАДа уже в этом году поедет по основному ходу", - отметил Хуснуллин.

"Экономика, экология, качество жизни зависят от инфраструктуры. Мы все очень рассчитываем на то, что экономика каждого региона, и Московской области в частности, будет развиваться, передвижение будет комфортным и удобным. <...> То, что открывается сегодня, это загляденье - самая современная магистраль, которая будет работать в Подмосковье, Московском регионе, Москве", - добавил Воробьев.

В ноябре "Автодор" запустил движение по самому длинному участку Центральной кольцевой автодороги - ЦКАД-3 (106 км). Минимальная стоимость проезда при наличии скидки по транспондеру для легковых автомобилей составляет 255 рублей (или 2,4 рубля за километр), для грузовых - 830 рублей.

Инвестором в строительство и дальнейшую эксплуатацию ЦКАД-4 стали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с Евразийским банком развития (ЕАБР), группой ВЭБ.РФ и "Автобаном".

"Реализация проекта ЦКАД позволит кардинально изменить логистику европейской части России, даст стимул развитию экономики и созданию 200 тысяч новых рабочих мест в регионе, а также сократит транзитный трафик через Москву и Подмосковье более чем на 30%", - сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Стоимость проезда

По словам главы "Автодора" Петушенко, до 11 января 2021 года проезд по отдельным участкам будет бесплатный.

"Это новогодний подарок для жителей, чтобы как можно больше людей могли этим воспользоваться. Тарифы ограничиваются распоряжением правительства. По транспондеру проезд для легкового автомобиля будет стоить 2,5 рубля за километр, для грузовика - порядка 8 рублей за километр. Участки пятого пускового комплекса от М-9 до М-3 бесплатные, все остальные работают в платном режиме", - сказал он.

На новых платных участках ЦКАДа будет работать безбарьерная система взимания платы "Свободный поток". Благодаря этому при въезде на трассу нет шлагбаумов, оплата за проезд будет списываться с баланса лицевого счета транспондера автоматически. При отсутствии транспондера камеры-датчики, установленные на рамке, считают госномер автомобиля спереди и сзади, определят его категорию и зафиксируют транзакцию по госномеру.

О проекте

Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Трасса протяженностью 336,5 км пройдет приблизительно в 50 км от МКАД параллельно А-107 Московскому малому кольцу ("Малой бетонке"). Проект разделен на пять участков. Новая федеральная трасса призвана разгрузить центральный транспортный узел Московского региона за счет отвода основного потока транзитного грузового и пассажирского трафика в обход столицы, а также уменьшить нагрузку на радиальные выходы из Москвы, МКАД и улицы городов Московской области.

Как ранее отмечал Хуснуллин, полностью ЦКАД планируется замкнуть в 2021 году. Открытие ЦКАД переносилось несколько раз, изначально его планировали сдать в 2019 году.