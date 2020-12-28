На Украине установили рекордную в истории страны цену на газ для населения

КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Политика нынешней украинской власти привела к установлению рекордно высоких тарифов на коммунальные платежи в части газа, которые можно было бы снизить, в том числе посредством прямых поставок из России. Об этом в понедельник заявила украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ).

"Во время отопительного сезона 2020-2021 годов граждане Украины в полной мере ощутят весь непрофессионализм и преступные действия нынешней Зе-команды (команда президента Украины Владимира Зеленского - прим. ТАСС) по своим коммунальным платежам. Для начала украинцам установили рекордную в истории страны цену на газ - 8 800 гривен ($310) за 1 тыс. куб. м плюс доставка. А в январе 2021 года цена вырастет до 9 875 гривен ($348) за 1 тыс. куб. м плюс доставка. Таким образом, средняя цена газа по стране в январе составит 10 779 гривен ($380)", - отметили в партии.

Оппозиционеры добавили, что, помимо этого, в стране также анонсирован рост тарифов на водоснабжение и электроэнергию. "Согласно последним данным НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг - прим. ТАСС), тариф на производство тепловой энергии для населения в 2021 году вырастет в ряде регионов до 49,7% по сравнению с ныне действующими тарифами", - уточнили в ОПЗЖ.

Предпосылки для снижения тарифов

В партии уверены, что в стране, напротив, есть предпосылки для более чем двукратного снижения стоимости газа, что привело бы к уменьшению тарифов как на отопление, так и на горячее водоснабжение. "Если в ноябре 2018 года средняя таможенная стоимость природного газа, импортируемого на Украину, составляла $339,2 за 1 тыс. куб. м, то в ноябре 2020 года она составляла уже $182,5 за 1 тыс. куб. м. Однако "Нафтогаз" вместо того, чтобы снизить паритетно стоимость топлива для населения в 1,86 раза, напротив, поднял цены с 8 548,9 до 9 723 гривен (с $301,5 до 343) за 1 тыс. куб. м в среднем по стране", - напомнили в ОПЗЖ.

Оппозиция среди факторов, которые должны способствовать уменьшению стоимости газа, также назвала закачку его в подземные хранилища по рекордно низкой цене - около $90 за 1 тыс. куб. м. "Исходя из двукратного падения стоимости импортируемого газа, цена на газ для населения должна была быть установлена на уровне до 4 600 гривен ($162) за 1 тыс. куб. м. Стоимость же газа внутренней добычи, который, согласно Конституции Украины, принадлежит украинскому народу, должна составлять до 2 500 гривен ($88) за 1 тыс. куб. м", - уверены в партии.

Возможные меры

В ОПЗЖ напомнили, что урегулировать тарифный вопрос на Украине помог бы переход на прямые поставки газа из России, "что обеспечило бы снижение цены на 25%, о чем представителями партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" были достигнуты договоренности с руководством Российской Федерации". Кроме того, полагает оппозиция, снижению цены способствовало бы принятие законопроектов об отмене ренты на газ внутренней добычи для потребностей населения и НДС на него, о новой формуле расчета стоимости газа для населения и промышленности, исходя из средней стоимости импортного газа и газа внутренней добычи, а также списание задолженности за услуги ЖКХ для наиболее незащищенных слоев населения и возможность получения субсидий.

В ОПЗЖ подчеркнули, что нынешняя украинская политика формирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги "противоречит законам экономики и здравого смысла", а "власть своими действиями подтверждает, что не намерена отстаивать интересы граждан страны".