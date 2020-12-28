Предприятие Росатома запустило установку по производству титановых порошков для 3D-печати

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Предприятие топливной компании Росатома ТВЭЛ ООО "НПО "Центротех" (Новоуральск, Свердловская область) запустило в опытно-промышленную эксплуатацию лабораторную установку центробежного плазменного распыления "Шайба" по производству титановых порошков для порошковой металлургии и 3D-печати. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе компании ТВЭЛ.

"Преимущество данной технологии - возможность получать почти идеально сферичные порошки металлов при низкой доле примесей. Целевой продукт - порошки титановых сплавов ВТ6 и ВТ1-0 для металлических 3D-принтеров и порошковой металлургии в целом", - говорится в пресс-релизе.

Принцип работы установки заключается в раскручивании до высокой скорости заготовки и обдувании ее плазматроном (так называемое плазменное распыление), создающим поток тепла порядка 5 000 С. Образовавшийся тонкий слой жидкого металла за счет центробежной силы перетекает к краю заготовки и срывается с нее в виде пленки и отдельных капель. Пленка в полете дробится на отдельные капли, которые кристаллизуются в шарики и падают вниз в сборник для порошка. Весь процесс происходит в среде инертной атмосферы аргона и гелия.

Инвестиционный проект по созданию опытной лабораторной установки для отработки технологии производства титановых порошков был запущен в августе 2019 года. Заказчиком работ выступил ООО "РусАТ". Проведены сборка, монтаж установки, запуск плазмотрона в составе установки, предварительные испытания и наработана опытная партия порошка титанового сплава ВТ6. Запуск установки "Шайба" в промышленную эксплуатацию планируется в 2021-2022 годах.

Единый отраслевой интегратор Госкорпорации "Росатом" - ООО "РусАТ" - по направлению "Аддитивные технологии" реализует широкомасштабную программу по внедрению аддитивных технологий на предприятиях атомной отрасли. Производство порошковых материалов для 3D-печати - одно из ключевых направлений развития бизнеса Росатома в области технологий аддитивного производства. В 2021 году на базе предприятия планируется запустить Центр аддитивных технологий, в котором будет производиться сборка 3D-принтеров и изготовление порошков для собственных нужд и сторонних организаций, а также оказание услуг по 3D-печати для внешних заказчиков.

Первый в России Центр аддитивных технологий Госкорпорации "Росатом" был запущен 23 декабря 2020 года в Москве. Он будет специализироваться на 3D-печати изделий для машиностроения, авиационно-космической отрасли, медицины, атомной промышленности, а также демонстрации возможности технологий Росатома потенциальным заказчикам.

О компаниях

ООО "НПО "Центротех" - предприятие Новоуральской промышленной площадки. Входит в состав топливной компании Росатома ТВЭЛ. Обладает уникальными компетенциями в атомной, военной, авиакосмической, нефтегазовой и приборостроительной областях. Специализируется на выпуске газовых центрифуг для обогащения урана, а также продукции общепромышленного назначения. Предприятие осуществляет полный технологический цикл продукции: от разработки до утилизации.

Топливная компания Росатома ТВЭЛ включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству стабильных изотопов, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома ТВЭЛ обеспечивает ядерным топливом 73 энергетических реактора в 13 странах, исследовательские реакторы в 10 странах, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ.