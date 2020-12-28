Власти ФРГ хотят в феврале-марте обеспечить производство вакцины Biontech в Германии

БЕРЛИН, 28 декабря. /ТАСС/. Правительство ФРГ работает с компанией BioNTech и ее американским партнером Pfizer над созданием производства вакцины против коронавируса непосредственно в Германии, чтобы увеличить число поставляемых доз препарата. Об этом сообщил в понедельник глава Минздрава Йенс Шпан в эфире телеканала ZDF .

"Мы вместе с Biontech-Pfizer делаем все для того, чтобы создать дополнительные точки производства здесь, в Германии, например в Марбурге в Гессене", - сказал он. "Цель - сделать возможным в феврале-марте производство и там. Это бы значительно увеличило количество [доз вакцины]", - добавил Шпан.

Ранее BioNTech приобрел у швейцарской компании Novartis завод в Марбурге. По данным германской фирмы, там необходимо переоборудовать помещения и можно будет запустить производство вакцины.

В воскресенье в Германии, как и во многих других странах ЕС, официально началась вакцинация против коронавируса, хотя первую прививку в ФРГ сделали уже 26 декабря. Как сообщил Шпан, ФРГ до конца текущего года получит более 1,3 млн доз вакцины, разработанной консорциумом BioNTech-Pfizer. Сейчас они поступают в Германию с завода в Бельгии.