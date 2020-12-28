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Набиуллина рассказала о личном опыте общения с телефонными мошенниками

Председатель Банка России посоветовала при подобных звонках сразу класть трубку

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о личном опыте общения с телефонными мошенниками и посоветовала при подобных звонках сразу класть трубку.

"Я, естественно, положила трубку, что я советую всем остальным. Когда вам звонят и представляются из банка, сразу нужно класть трубку. У вас есть номер телефона, который вам дал банк, позвоните и узнайте, есть ли какие-то проблемы. Но никогда не нужно отвечать, тем более передавать какие-то данные", - сказала она в предновогоднем эфире с Сергеем Шнуровым на канале RTVI, комментируя звонки телефонных мошенников.

Также глава ЦБ призналась, что ее поразила продвинутость и изощренность злоумышленников. "Что поразило, мошенники такие, видимо, продвинутые, у них были боты, которые таким металлическим, механическим голосом говорили о том, что "если вы не переводили деньги на такую-то карту, нажмите такую-то кнопку". Это вот так выглядит вполне... Хочется доверять, что называется", - добавила она и отметила, что уже большинство людей сталкивались с мошенниками по телефону.

По словам Набиуллиной, банки выстраивают механизмы защиты и блокируют карты, если видят сомнительные платежи, однако люди иногда обижаются на подобные превентивные меры.

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