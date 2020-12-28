Институты развития договорились о бесшовной интеграции мер поддержки

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Шесть институтов развития подписали меморандум о запуске механизма бесшовной интеграции мер поддержки, который ускоряет процесс принятия решения о финансировании предприятий малого и среднего бизнеса. Об этом журналистам сообщили в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова.

"Участниками соглашения стали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Российская венчурная компания, Фонд Сколково, Фонд содействия инновациям, Фонд инфраструктурных и образовательных программ, АНО "Платформа Национальной технологической инициативы", - сообщили в секретариате.

Механизм работает за счет эффективного информационного обмена между институтами развития - участниками соглашения - о командах, проектах и компаниях, об их развитии и успехах. Тем самым облегчается и ускоряется процесс принятия решения о поддержке (финансировании). При этом финальное решение о финансировании остается за институтом развития.