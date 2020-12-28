Путин 28 декабря встретится с уполномоченным по защите прав предпринимателей Титовым

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что Путин в понедельник работает в Кремле, у него запланировано несколько встреч. "С докладом у него будет уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов", - сообщил представитель Кремля.

Песков добавил, что президент регулярно встречается с бизнес-омбудсменом. Пресс-секретарь напомнил, что аппарат уполномоченного анализирует положение предпринимателей в России, в том числе малого и среднего бизнеса. "Они это все систематизируют и докладывают президенту", - сказал он.

Пресс-секретарь главы государства заметил, что это достаточно важная встреча, так как анализ ситуации через институт бизнес-омбудсмена и его коллег в регионах позволяет "понять истинное положение дел среди предпринимателей".