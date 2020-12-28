Мишустин заявил, что кабмин поможет регионам сохранить инвестпроекты в АПК

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Правительство приняло решение поменять правила распределения межбюджетных трансфертов, направленных на возмещение затрат по уплате процентов по кредитам для агросектора. Это позволит бизнесу в АПК сохранить свои инвестиционные проекты, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, открывая оперативное совещание с вице-премьерами в понедельник.

"Источники наполнения бюджетов [регионов] существенно сократились, правительство поможет им сохранить инвестиционные проекты в агропромышленном секторе. Для этого меняем правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов, которые направляли на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по инвестиционным кредитам в этом году", - сообщил премьер.

По словам Мишустина, аграрии, взявшие займы на подобные проекты, уже получили летом отсрочку по выплате основного долга на срок до года, а по некоторым направлениям, в том числе по строительству теплиц, продление составило до 12 лет. "Это было сделано для того, чтобы помочь нашим сельхозпроизводителям вывести свои проекты на окупаемость. Тем более, что спрос на российскую сельхозпродукцию, сырье и продовольствие есть и достаточно устойчивый. Теперь аналогичную отсрочку на 2021 год получат и регионы", - пояснил глава правительства.

Кроме того, добавил премьер-министр, в постановлении определяется, на какую помощь от субъекта Федерации может рассчитывать агробизнес, который находится в стадии реорганизации. "Рассчитываем, что эти меры помогут регионам сбалансировать свои бюджеты и поддержат наших сельхозпроизводителей", - заключил Мишустин.