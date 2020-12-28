Песков: федеральные власти и регионы будут взаимодействовать по реновации в субъектах РФ

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Федеральные и региональные власти будут взаимодействовать в вопросах проведения реновации в субъектах РФ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать принятый Госдумой законопроект, дающий право властям регионов проводить реновацию.

"Разумеется, взаимодействие здесь неизбежно, оно будет обязательно. Но такие полномочия главам регионов необходимы для расчистки фонда аварийного и ветхого жилья и для ускорения темпов ввода в строй нового жилья, тем более, что эти темпы нужно наращивать", - сказал Песков, напомнив, что пока темпы строительства нового жилья отстают от плановых.

Представитель Кремля выразил уверенность, что новые полномочия регионов в этой сфере "только пойдут во благо гражданам".

Госдума 23 декабря приняла в третьем чтении законопроект об использовании механизма комплексного развития территорий (КРТ), который в том числе допускает расселение аварийного и ветхого жилья. Документом предусматривается реализация программ развития городских территорий, которые позволяют комплексно обновить городскую застройку, привлечь внебюджетные источники. КРТ будет реализовываться по решению правительства РФ, властей регионов и органов местного самоуправления. Компания-подрядчик для проведения работ на конкретной территории будет определяться по результатам конкурса.