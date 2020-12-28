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Набиуллина заявила, что поддерживает адресные выплаты гражданам

В ходе эфира с главой ЦБ Сергей Шнуров сослался на новость о том, что в США приняли решение раздать потребителям $900 млрд, чтобы поддержать экономический спрос

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Глава Банка России Эльвира Набиуллина поддерживает прямые адресные выплаты гражданам, но не "вертолетные деньги". Об этом председатель ЦБ рассказала в новогоднем эфире RTVI с Сергеем Шнуровым.

В ходе передачи Шнуров сослался на новость о том, что в США приняли решение раздать потребителям $900 млрд, чтобы поддержать экономический спрос.

"Я поддерживаю прямые выплаты гражданам, адресные, но не то, что называется "вертолетными деньгами". Иногда путают, что такое "вертолетные деньги" и просто помощь людям из бюджета. Вот в таких условиях, конечно, помощь людям надо оказывать", - сказала она.

Глава ЦБ напомнила, что в РФ уже использовали некоторую часть Фонда национального благосостояния, из которого тратятся деньги в соответствии с бюджетным правилом, когда цены на нефть падают ниже $40 за баррель. Она отметила, что для того, чтобы профинансировать такие меры поддержки граждан, бюджет в этом году занимал на финансовом рынке.

Однако, по ее словам, у США может быть преимущество при займе денег, так как они выпускают резервную валюту, которая востребована во многих странах.

Теги
СШАРоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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