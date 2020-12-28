Veon отказался от исковых требований в отношении Melon Fashion по поводу бренда Befree

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Холдинг Veon, владеющий "Вымпелкомом", отозвал иски, в которых требовал досрочно прекратить правовую охрану товарного знака Befree, принадлежащего Melon Fashion Group. Соответствующая информация размещена в картотеке суда по интеллектуальным правам.

Из картотеки суда следует, что производство по двум искам холдинга уже прекращено в связи с отказом от требований, в третьем деле соответствующее ходатайство истца будет рассмотрено 1 февраля.

Холдинг Veon Ltd принадлежит LetterOne Михаила Фридмана, Алексея Кузьмичева и Германа Хана, его выручка во II квартале оценивалась в $1,89 млрд, а чистая прибыль составила $156 млн. Компания владеет активами в России (под брендом "Билайн"), на Украине, в Армении, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Грузии, Алжире, Пакистане и Бангладеш.

Melon Fashion Group принадлежит Галине Синцовой, Михаилу Уржумцеву и Дэвиду Келлерманну. Компания владеет брендами Zarina, Befree, Love Republic и Sela.