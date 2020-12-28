ЦБ может создать специальную программу для сотрудниц по совмещению работы и семьи

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Банк России думает над специальной программой для сотрудниц, которая помогала бы им продвигаться по карьерной лестнице и одновременно уделять время семье. Об этом председатель ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала в эфире RTVI с Сергеем Шнуровым на YouTube.

"Мы выяснили, и молодые девушки, женщины, они чувствуют, что их меньше продвигают. Если это молодая девушка, потому что она может выйти замуж, забеременеть, уйти, на нее нельзя полагаться, поэтому ее продвигать не нужно. Или когда она выходит после декрета, то оказывается на низших позициях опять, потому что она потеряла несколько лет, а финансовый мир развивается быстро, и если ты не поспеваешь, не обучаешься все время, ты можешь потерять квалификацию, поэтому у них возникают проблемы с продвижением дальше по службе, с самореализацией. И мы стали это обсуждать внутри Центрального банка и хотим сделать специальные программы, которые помогали бы женщинам совмещать работу, семью. Мне кажется, это очень важно", - сказала Набиуллина.

При этом глава регулятора подчеркнула, что в ЦБ работает много женщин, в том числе в руководстве. "Мне казалось, что после советских времен у нас нет темы гендерного неравенства, у нас женщины всегда работали, и на тяжелых работах, на двух работах", - добавила она.