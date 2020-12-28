На трассе "Таврида" в Крыму начато создание придорожной инфраструктуры

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Инвесторы начали создание первых четырех объектов придорожной инфраструктуры на трассе "Таврида" в Крыму, сообщается в понедельник на сайте правительства республики.

"Инвесторы приступили к практической реализации двух многофункциональных зон и двух автозаправок. Два объекта расположены в Белогорском районе, по одному - в Кировском и Симферопольском районах", - сообщила заместитель председателя Совета министров Крыма - министр финансов республики Ирина Кивико.

О трассе

Трасса "Таврида" - четырехполосная автодорога первой технической категории, которая станет основой развития новой транспортной системы Крыма. Строительство дороги началось в 2017 году, стоимость проекта превышает 140 млрд рублей. Средства предусмотрены федеральной целевой программой развития Крыма и Севастополя. Дорога будет проложена в обход населенных пунктов, оборудована надземными пешеходными переходами, путепроводами и двухуровневыми транспортными развязками, что позволит значительно сократить время в пути.

Проезд по "Тавриде" от Керчи до Симферополя, по расчетам Минтранса Крыма, займет около двух часов, а от Керчи до Севастополя - менее трех. Сейчас путь от Керчи до Симферополя в среднем можно преодолеть за 3,5 часа. Общая протяженность трассы составляет 250,7 км. Строительство разбито на семь этапов, шесть из которых ведутся на территории Республики Крым (237,2 км).