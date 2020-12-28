{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На трассе "Таврида" в Крыму начато создание придорожной инфраструктуры

Начато строительство двух многофункциональных зон и двух автозаправок

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Инвесторы начали создание первых четырех объектов придорожной инфраструктуры на трассе "Таврида" в Крыму, сообщается в понедельник на сайте правительства республики.

"Инвесторы приступили к практической реализации двух многофункциональных зон и двух автозаправок. Два объекта расположены в Белогорском районе, по одному - в Кировском и Симферопольском районах", - сообщила заместитель председателя Совета министров Крыма - министр финансов республики Ирина Кивико.

О трассе

Трасса "Таврида" - четырехполосная автодорога первой технической категории, которая станет основой развития новой транспортной системы Крыма. Строительство дороги началось в 2017 году, стоимость проекта превышает 140 млрд рублей. Средства предусмотрены федеральной целевой программой развития Крыма и Севастополя. Дорога будет проложена в обход населенных пунктов, оборудована надземными пешеходными переходами, путепроводами и двухуровневыми транспортными развязками, что позволит значительно сократить время в пути.

Проезд по "Тавриде" от Керчи до Симферополя, по расчетам Минтранса Крыма, займет около двух часов, а от Керчи до Севастополя - менее трех. Сейчас путь от Керчи до Симферополя в среднем можно преодолеть за 3,5 часа. Общая протяженность трассы составляет 250,7 км. Строительство разбито на семь этапов, шесть из которых ведутся на территории Республики Крым (237,2 км).

Теги
Россия
Глава Промсвязьбанка не видит перспектив для дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ
Читать полностью