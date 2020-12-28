Набиуллина рассказала о том, кто заинтересован в слабом рубле

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российские экспортеры заинтересованы в слабом рубле. Об этом председатель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала в эфире RTVI с Сергеем Шнуровым на Youtube.

"Я выступаю за плавающий рубль, да. Я выступаю за тот рубль, который определяется рынком. Есть бизнесы и люди, которые заинтересованы в крепком рубле, партия крепкого рубля, и есть те, которые [заинтересованы] в слабом рубле. Например, экспортеры наши заинтересованы в слабом рубле", - сказала Набиуллина.

При этом глава регулятора отметила, что это не совсем нормальная ситуация, когда курс рубля сильно меняется к иностранной валюте. "Да, [это] наверное, раздражает народ, но я думаю, что основное, что раздражает народ... Понятно, все смотрят за валютным курсом, но больше раздражает, если растут цены. И в какой-то момент в политике есть выбор, чем вы стараетесь управлять: инфляцией, темпом роста цен или курсом", - сказала она. По словам главы ЦБ, большинство стран и Россия выбрали, что надо управлять инфляцией, чтобы "она была низкая, устойчиво низкая".

Согласно последнему прогнозу ЦБ, инфляция в России на конец года составит 4,6-4,9%.