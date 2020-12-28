Путин поручит изучить смягчение требований к бизнесу по сохранению штата для господдержки

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручит правительству проработать возможность смягчения требований по сохранению штата для мер господдержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. С такой просьбой к главе государства обратился в понедельник уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов во время встречи в Кремле.

Титов отметил, что представители бизнеса не могут сдерживать своих сотрудников, желающих уволиться в нынешних условиях, и это усложняет исполнение требования о поддержании штата на уровне 90% от показателя апреля 2020 года.

"Здесь надо посмотреть - это увольнение по собственному желанию или по сокращению. Я попрошу правительство подумать над этим", - ответил ему Путин.

Титов на встрече с главой государства сообщил, что предпринимательское сообщество просит о пролонгации мер поддержки, которые в последующем предполагают возврат, в частности, в сфере налогов. Часть таких мер содержит условие по поддержанию штата на уровне 90% от показателя 1 апреля 2020 года. Однако с ростом пособия по безработице бизнесу исполнять это требование становится труднее. Бизнес-омбудсмен попросил снизить этот порог до 80%.

Поддержка малого бизнеса

Путин сообщил в ходе встречи с Титовым, что правительство работает над мерами поддержки малых предприятий.

"Посмотрим обязательно. Я понимаю, вы правы, там ситуация непростая. Мы это видим, и, конечно, правительство думает над тем и о том, что и как можно сделать дополнительно, чтобы поддержать. Спасибо, что обратили на это внимание", - сказал глава государства в ответ на просьбу Титова погасить долги за второй - четвертый квартал для совсем маленьких предприятий.

В ходе встречи Титов обратил внимание на жалобы предпринимателей, которые беспокоятся, что не смогут вернуть налоги даже после отсрочки. "Очень важны налоги. Вообще реструктуризация налоговая, 52,3% предпринимателей воспользовались этой мерой поддержки. Это серьезно, особенно, конечно, 15% - социальные взносы, - констатировал омбудсмен. - Сейчас на три месяца была продлена возможность возврата этих средств, но, к сожалению, действительно ситуация сегодня такова, что многие не смогут этого сделать. То есть по нашему опросу 49,5% заявили о том, что не смогут". Путин парировал, что "важны не только опросы, но и анализ реального состояния компаний".

Говоря о том, что во втором квартале 2020 года долги бизнеса просто прощались, Путин также подчеркнул, что в тот период "было много ограничений, в том числе был общенациональный локдаун".