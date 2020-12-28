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Банк России не будет принимать меры против МФО за нарушения при формировании резервов

Речь идет о резервах на возможные потери по займам

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. ЦБ не будет принимать меры за допущенные микрофинансовыми организациями (МФО) и кредитными потребительскими кооперативами (КПК) нарушения при формировании резервов на возможные потери по займам, говорится в сообщении регулятора.

Данное решение будет действовать, если МФО или КПК не создадут резервы по займам, реструктурированным с 1 января по 31 марта 2021 года по договорам потребительского займа, а также договорам с малым и средним бизнесом и гражданами, применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".

Однако до 1 июля 2021 года резервы на возможные потери по займам должны быть сформированы МФО и КПК в полном объеме.

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