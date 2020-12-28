ЦБ планирует до 2023 года ограничить доступ неопытных инвесторов к рискованным сделкам

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Банк России подготовил поправки в ряд действующих законов, ограничивающих допуск неквалифицированных инвесторов к сложным финансовым инструментам. Согласно изменениям, с которыми ознакомился ТАСС, такие инструменты, как структурные и инвестиционные облигации, производные финансовые инструменты (ПФИ), репо и кредитное плечо станут доступны "неквалам" не ранее 2023 года.

Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила о планах регулятора запретить продажу сложных продуктов неопытным инвесторам. ЦБ также направлял письмо банкам и брокерам с рекомендацией не предлагать такие инструменты населению до введения тестирования на понимание рисков.

Какие финпродукты останутся доступными

Обозначенные в законопроекте ограничения предполагают, что неквалифицированные инвесторы смогут покупать только простые инструменты. В их число входят включенные в котировальные списки бирж российские акции, а также ценные бумаги иностранных эмитентов, допущенные к публичному обращению в РФ или входящие в расчет иностранных фондовых индексов, установленных специальным перечнем ЦБ. Клиенту также должна быть предоставлена информация о налоговой ставке и порядке уплаты налогов по этим бумагам.

Также "неквалы" смогут приобретать суверенные бонды РФ и корпоративные облигации российских компаний с кредитным рейтингом не ниже установленного ЦБ. Под исключение попадают структурные облигации и облигации с негарантированным купоном. Доступны простым инвесторам и иностранные бонды - а именно суверенные облигации стран - членов Евросоюза, ЕАЭС, Великобритании или Северной Ирландии, либо корпоративные бонды компаний, учрежденных в этих странах. Исполнение обязательств по таким бумагам должно обеспечивать юрлицо, созданное в соответствии с российским законодательством и с кредитным рейтингом не ниже установленного Банком России.

Разрешаются простым инвесторам и сделки с паями открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, биржевых паевых инвестиционных фондов и инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не ограниченных в обороте.

Как отмечается в документе, ЦБ сможет ограничивать заключение договоров на покупку финансовых инструментов между профучастниками с физлицами, если последнему была предоставлена неполная или недостоверная информация о возможных рисках, или сделка требует специальных знаний и опыта работы на финрынке. Под ограничение могут попасть и договоры, в результате заключения которых инвестор получит выплату или процент ниже 2/3 действующей в это время ключевой ставки ЦБ РФ. Кроме того, ЦБ сможет возложить на банк или брокера обязанность выкупить проданный клиенту инструмент за свой счет и возместить все расходы при заключении соответствующего договора, если действия профучастников создают существенную угрозу правам и законным интересам физлиц.

В свою очередь, дата обязательного тестирования неквалифицированных инвесторов для приобретения более сложных финансовых продуктов в законопроекте перенесена с 1 апреля 2022 года на 1 октября 2021 года. Документ, в случае его принятия, вступает в силу в день его официального опубликования.