Путин заявил, что правительство работает над тем, как еще поддержать малый бизнес

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что правительство работает над мерами поддержки малых предприятий. Об этом он рассказал на встрече с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.

"Посмотрим обязательно. Я понимаю, вы правы, там ситуация непростая. Мы это видим, и, конечно, правительство думает над тем и о том, что и как можно сделать дополнительно, чтобы поддержать. Спасибо, что обратили на это внимание", - сказал глава государства в ответ на просьбу Титова погасить долги за второй - четвертый квартал для совсем маленьких предприятий.

В ходе встречи Титов обратил внимание на жалобы предпринимателей, которые беспокоятся, что не смогут вернуть налоги даже после отсрочки. "Очень важны налоги. Вообще реструктуризация налоговая, 52,3% предпринимателей воспользовались этой мерой поддержки. Это серьезно, особенно, конечно, 15% - социальные взносы, - констатировал омбудсмен. - Сейчас на три месяца была продлена возможность возврата этих средств, но, к сожалению, действительно ситуация сегодня такова, что многие не смогут этого сделать. То есть по нашему опросу 49,5% заявили о том, что не смогут". Путин парировал, что "важны не только опросы, но и анализ реального состояния компаний".

Говоря о том, что во втором квартале 2020 года долги бизнеса просто прощались, Путин также подчеркнул, что в тот период "было много ограничений, в том числе был общенациональный локдаун".