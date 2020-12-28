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Путин заявил, что правительство работает над тем, как еще поддержать малый бизнес

Омбудсмен Борис Титов обратил внимание на жалобы предпринимателей, которые беспокоятся, что не смогут вернуть налоги даже после отсрочки

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что правительство работает над мерами поддержки малых предприятий. Об этом он рассказал на встрече с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.

"Посмотрим обязательно. Я понимаю, вы правы, там ситуация непростая. Мы это видим, и, конечно, правительство думает над тем и о том, что и как можно сделать дополнительно, чтобы поддержать. Спасибо, что обратили на это внимание", - сказал глава государства в ответ на просьбу Титова погасить долги за второй - четвертый квартал для совсем маленьких предприятий.

В ходе встречи Титов обратил внимание на жалобы предпринимателей, которые беспокоятся, что не смогут вернуть налоги даже после отсрочки. "Очень важны налоги. Вообще реструктуризация налоговая, 52,3% предпринимателей воспользовались этой мерой поддержки. Это серьезно, особенно, конечно, 15% - социальные взносы, - констатировал омбудсмен. - Сейчас на три месяца была продлена возможность возврата этих средств, но, к сожалению, действительно ситуация сегодня такова, что многие не смогут этого сделать. То есть по нашему опросу 49,5% заявили о том, что не смогут". Путин парировал, что "важны не только опросы, но и анализ реального состояния компаний".

Говоря о том, что во втором квартале 2020 года долги бизнеса просто прощались, Путин также подчеркнул, что в тот период "было много ограничений, в том числе был общенациональный локдаун".

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