МИД ФРГ считает, что решение по "Северному потоку - 2" должны принимать участники проекта

БЕРЛИН, 28 декабря. /ТАСС/. Несмотря на давление США на Германию в вопросе реализации "Северного потока - 2", решение о его строительстве должны принимать участвующие в этом проекте компании. Об этом заявил в понедельник на брифинге представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

"Уже с некоторых пор США оказывают давление на германские компании и Германию. Но это ничего не меняет в том, что это проект участвующих компаний", - сказал он.

"Мы всегда говорили о том, что нужно учитывать и политическое измерение этого проекта, мы уже многие годы обсуждаем этот вопрос с нашими европейскими партнерами", - напомнил представитель МИД. "Несмотря на это, решение о том, какие строительные мероприятия там проводить или нет - за участвующими компаниями", - заявил он.

В опубликованном ранее в понедельник интервью агентству DPA глава МИД Германии Хайко Маас подчеркнул, что правительство ФРГ не изменит свою позицию по проекту строительства газопровода "Северный поток - 2" и при смене руководства США.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени газопровод построен на 93%. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Однако через год, 11 декабря, работы возобновились.

23 декабря агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники в администрации президента Дональда Трампа сообщило о том, что администрация США планирует ввести новый пакет санкций в отношении проекта "Северный поток - 2".