Новак: рынок нефти в 2021 году может вернуться к докризисному уровню

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Появление на мировом рынке вакцин от коронавируса помогает восстановлению спроса на нефть, возвращение рынка к докризисным параметрам может произойти в течение 2021 года. Об этом сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" вице-премьер РФ Александр Новак.

"До конца 2020 года мы наблюдали уже и восстановление спроса, но, тем не менее, мы не вышли на параметры, которые были до кризиса. Надеемся, что в 2021 году мы все-таки в течение года достигнем тех показателей, которые были до распространения пандемии", - сказал он.

По словам вице-премьера, мировой спрос на нефть в 2021 году, по оптимистичным прогнозам, может вырасти на 5-6 млн б/с.

"Сегодня спрос еще не восстановился примерно на 7-8 млн б/с относительно докризисного периода. Хотя, в общем-то, я уже говорил, что падение было значительно больше, и большая часть в этом году уже восстановилась. На следующий год мы ожидаем около 5-6 млн баррелей [в сутки] дополнительный рост спроса. Это такой оптимистичный вариант", - сказал Новак.

Цены на бензин

Правительство в 2021 году продолжит следить на стабильностью цен на бензин, стоимость топлива не будет расти выше темпов инфляции, отметил вице-премьер.

"Несмотря на те колебания, которые были на мировых рынках, у нас создан необходимый инструмент, принято законодательство. Этот инструмент был разработан по поручению президента, принят Государственной думой, правительство занималось подготовкой этого документа. И он позволяет демпфировать те колебания, которые существуют на мировых рынках, имея в виду, что цены на внутреннем рынке должны быть стабильными, колебаться в пределах инфляции. Такой инструмент уже работает и показал свою эффективность в 2019 и 2020 годах. И мы будем так же внимательно смотреть, чтобы и в будущих годах цены на нефтепродукты были стабильными", - сказал Новак.

Налоговая система в России устроена таким образом, что цены на бензин и дизель на АЗС остаются стабильными даже в условиях очень низких или высоких цен на нефть.

Достигается это за счет значительной доли налогов в стоимости каждого литра топлива, а также работой механизма по сдерживанию цен на нефтепродукты - демпфера. Суть его работы в том, что при высоких ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких - наоборот, должны платить государству сверхприбыли.

Разработка трудных запасов нефти

Новак уточнил, что Россия сама без зарубежных инвестиций справляется в условиях санкций с разработкой трудных запасов нефти и запасов шельфа. Санкции наносят вред не России, а иностранным партнерам, которые не могут принять участия в привлекательных проектах на территории РФ.

"Мы справляемся и без зарубежных партнеров. Мы считаем, что те санкции, которые были введены еще в 2014 году относительно участия зарубежных партнеров при разработке трудноизвлекаемых залежей и разработки шельфовых наших месторождений, они наносят вред непосредственно зарубежным партнерам, которые хотели бы реализовывать наши совместные проектов, но не могут", - сказал он.

"В целом, у нас уже давно действуют программы импортозамещения, у нас разработаны собственные технологии производства оборудования, создано необходимое законодательство, чтобы стимулировать инвестиции в трудноизвлекаемые залежи. Мы имеем уже на сегодняшний день и примеры разработок на отдельных полигонах, месторождениях трудноизвлекаемых залежей. Наши компании этим активно занимаются", - добавил Новак.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Затем ЕС неоднократно расширял и продлевал их. В частности, запрещено предоставлять РФ новые технологии и продавать высокотехнологичное оборудование для нефтедобывающего сектора. Речь идет об оборудовании и технологиях для шельфовой добычи и разработки нефти, добычи сланцевой нефти, полярного бурения.

Под санкции, в частности, попали российские банки с госучастием (Сбербанк, ВТБ) и крупные нефтегазовые компании ("Роснефть", "Газпром нефть", "Транснефть"). Европейским резидентам запрещено предоставлять этим банкам средне- и долгосрочное финансирование.

Экспорт нефтегазохимической продукции

Россия будет стремиться наращивать экспорт нефтегазохимической продукции, ее выпуск будет стимулироваться, добавил Новак.

"Мы поставили себе задачу наращивать производство и реализацию на экспорт продуктов с высокой добавленной стоимостью, - сказал он. - Такие новые направления, как нефтегазохимия, в этом году был принят соответствующий закон, он очень важный, который стимулирует производство и темпы роста потребления нефтегазохимической продукции - это полимеры, пластмассы, различные новые материалы".

Цифровые технологии

По словам Новака, развитие новых цифровых технологий повлияет на рост потребления электроэнергии в мире более высокими темпами.

"Очевидно, что будут внедряться новые современные цифровые технологии, технологии искусственного интеллекта, использование больших баз данных. И это тот тренд, который надо учитывать, в том числе с точки зрения обеспечения энергетикой. И очевидный тренд, что будет увеличиваться потребление электроэнергии более высокими темпами в мире, потому что все эти новые технологии требуют увеличения потребления энергии", - сказал Новак.

Параметры сделки ОПЕК+ могут быть скорректированы, если спрос на нефть будет восстанавливаться быстрее, добавил Новак.