На блокчейн-платформе "Сбера" заключили первую в России сделку в "зеленой" энергетике

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Компания "КуйбышевАзот" приобрела "зеленые" сертификаты группы компаний "Солар Системс" на блокчейн-платформе "Сбера" Renewable Energy Certificates (REC), это первая в России сделка в "зеленой" энергетике, сообщила в понедельник пресс-служба "Сбера".

"На облачной блокчейн-платформе "Сбера" для сертификатов возобновляемой энергии (Renewable Energy Certificates, REC) реализована первая в России сделка в "зеленой" энергетике. "КуйбышевАзот" приобрел "зеленые" сертификаты у "Солар Системс". Планируемый объем сделки составляет 4 998 сертификатов по 1 МВт/ч каждый", - сообщила пресс-служба.

Подчеркивается, что "зеленые" сертификаты подтверждают происхождение энергии из возобновляемых источников энергии, при этом генерирующие компании смогут продавать такую энергию как вместе с физическими поставками, так и отдельно от них. Сбытовые же компании смогут покупать и погашать такие сертификаты, чтобы выполнить требования международных стандартов, добавили в "Сбере".

"Сложно переоценить значение подписанного сегодня соглашения. Важно, что теперь мы можем видеть, с помощью какой энергии выпускается продукция, и продукция, которая выпускается с использованием "зеленой" энергии, будет иметь свой сертификат. Это первая в России подобная блокчейн-платформа, но она вобрала в себя лучшие практики, которые существуют в Европе и в мире. Сегодняшняя сделка - это большой шаг в будущее, и я благодарю наших уважаемых клиентов и партнеров, что мы делаем этот шаг вместе", - цитируют в "Сбере" первого зампреда правления банка Александра Ведяхина.

Председатель совета директоров группы компаний "Солар Системс" Михаил Лисянский подчеркивает востребованность сделок в "зеленой" энергетике.

"Сегодняшнее подписание - это знаковое событие, доказывающее наличие в России пула компаний, приверженных принципам устойчивого развития, уделяющих особое внимание сокращению уровня выбросов парниковых газов, а также востребованность сертификатов на "зеленую" энергию. Символично, что первый обмен сертификатами происходит внутри одного субъекта Российской Федерации - Самарской области. Мы и дальше будем двигаться в этом направлении, используя все свои возможности, а также ресурсы и технологические платформы нашего стратегического партнера - Сбербанка", - цитирует Лисянского пресс-служба "Сбера".