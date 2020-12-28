Новак: Россия уверена, что "Северный поток - 2" будет достроен

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Строительство магистрального газопровода "Северный поток - 2" находится в высокой степени готовности, он будет достроен, так как в нем заинтересованы европейские партнеры. Об этом сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" вице-премьер РФ Александр Новак.

"Северный поток - 2", проект, который [находится] в высокой степени готовности. Это коммерческий проект, в котором заинтересованы в первую очередь наши иностранные партнеры, европейские партнеры, в доставке высокоэкологичного источника энергии. Уверен, что "Северный поток - 2" будет достроен, тем более на сегодняшний день уже реализуются мероприятия по его достройке", - сказал он.

Новак отметил, что санкции, которые обсуждаются для этого проекта, носят негативный характер для коммерческих проектов. "Нужно будет как-то подстраиваться, если такие будут приниматься меры со стороны стран, которые пытаются остановить реализацию таких проектов. Такие существуют меры, мы будем продолжать работать, как и работали в этих условиях", - добавил он.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени газопровод построен на 93%. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Однако через год, 11 декабря, работы возобновились.

23 декабря агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники в администрации президента Дональда Трампа сообщило о том, что администрация США планирует ввести новый пакет санкций в отношении проекта "Северный поток - 2".