Новак: газификация России в ближайшие 10 лет может достичь максимально доступного уровня

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Уровень газификации российских регионов в ближайшие 10 лет вырастет с 71,4% до 83,5%, сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" вице-премьер РФ Александр Новак.

"Сегодня приоритетная задача, поставленная президентом, - это ускорение газификации в целом, хотя мы уже сейчас находимся на очень высоком уровне. По итогам 2020 года газификация в стране будет составлять 71,4%. Мы видим потенциал в течение ближайших 10 лет выйти на уровень примерно 83,5% - это тот уровень, который позволяет говорить о максимальной газификации", - сказал он.

По словам Новака, правительство РФ уже подготовило предложения по ускорению темпов газификации и упрощению процедуры подключения. Речь идет о создании механизма единого окна, оператора и договора, что позволит существенно улучшить ситуации в этом направлении, отметил вице-премьер.