Мосбиржа увеличила долю в Казахстанской фондовой бирже до 13,1%

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Московская биржа увеличила долю в Казахстанской фондовой бирже KASE до 13,1% с 3,32%, говорится в сообщении российской биржи.

"Доля участия организатора торговли в уставном капитале указанной организации (KASE - прим. ТАСС) до приобретения, а также доля принадлежавших ему голосующих акций указанной организации до приобретения: 3,32%. Доля участия организатора торговли в уставном капитале указанной организации после приобретения, а также доля принадлежащих ему голосующих акций указанной организации после приобретения: 13,1%", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что первая часть пакета акций была приобретена в начале 2020 года в размере 3,3%.

Соглашение о стратегическом сотрудничестве Московской биржи и Казахстанской фондовой биржи KASE было подписано 10 октября 2018 года. Основными целями сотрудничества бирж являются повышение ликвидности рынков KASE, совершенствование системы клиринга и управления рисками и создание новых биржевых инструментов на основе экспертизы и технологий Московской биржи, а также повышение надежности инфраструктуры и снижение рыночных рисков за счет развития института центрального контрагента.

В рамках соглашения фондовый, денежный и валютный рынки KASE уже начали работать на базе торгово-клиринговых технологий Московской биржи. В следующем году срочный рынок KASE планируется перевести на обновленные технологии торгов.