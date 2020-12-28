Доля иностранных инвестиций на Дальнем Востоке выросла в 16 раз

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Доля прямых иностранных инвестиций на Дальнем Востоке с 2013 года выросла в 16 раз, сообщил в понедельник вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"Когда в 2013 году мы начинали работать по развитию Дальнего Востока, доля прямых иностранных инвестиций <...> составляла 2% от общероссийского уровня. Сегодня это 32% - в 16 раз рост. Объем уже пришедших на Дальний Восток инвестиций - 1 трлн 300 млрд рублей. Когда уже такой фундамент возник, когда мы уже доказали, что Дальний Восток - это не только те, кто просит помощи, а те, кто может зарабатывать средства, то возникла совершенно другая возможность для развития социальной сферы", - сказал Трутнев в интервью телеканалу "Россия-24".

Он добавил, что объем частных инвестиций на Дальнем Востоке к 2024 году вырастет до 5 трлн рублей. "Я сказал, что на Дальний Восток пришел один трлн 300 млрд [рублей] частных инвестиций. До 2024 года их придет в четыре раза больше <…> Тот объем проектов, который сегодня есть на Дальнем Востоке, точно будет реализован: соглашения подписаны, деньги проинвестированы. В любом случае это произойдет. Эти 5 трлн к 2024 году на Дальний Восток придут", - отметил Трутнев.

Полпред также заявил, что в рамках программы социального развития центров экономического роста инвестируется более 100 млрд рублей бюджетных средств, строится более 1 тыс. различных социальных объектов. "Эта работа будет продолжаться, и под ней - надежная основа <…> Мы не просто улучшаем состояние жизни на всей территории, но мы создаем условия для того, чтобы новые инвестиционные проекты были обеспечены людьми, были обеспечены рабочей силой. В рамках этих социальных центров экономического роста проживает более 86% населения Дальнего Востока", - сказал Трутнев.

Акцизы на привлечение иностранных работников

Вице-премьер считает, что инициаторов инвестиционных проектов на Дальнем Востоке нужно облагать акцизом привлечение иностранной рабочей силы при реализации объектов.

"По отношению к новым проектам мы можем подкрутить немного гаечки госрегулирования - предложение возникло стимулировать собственников, стимулировать инициаторов инвестпроектов привлекать местную рабочую силу, жителей Дальнего Востока, жителей РФ, а за иностранную рабочую силу пусть платят. Мы сегодня создали достаточно серьезную систему льгот, у нас соцстрах вместо 30% стал 7,9%. Давайте выберем какую-то часть для того, чтобы если приглашается зарубежный работник, компания платила бы за него больше - <…> акциз. Мы будем советоваться, но в самое ближайшее время с такими предложениями будем выходить", - уточнил он.

Ранее Трутнев заявлял, что намерен обратиться к высшему руководству страны с инициативой о преференциях для компаний, привлекающих россиян к строительству на Дальнем Востоке. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в рамках онлайн-форума "ДФО 2020" сообщал, что объем запланированных инвестиций бизнеса на Дальнем Востоке в 2020 году вырос на 20%, а в региональные преференциальные режимы пришли более 500 новых коммерческих проектов.

Доступ местных жителей к рыбной ловле

Трутнев также назвал необходимым обеспечить доступ местных жителей к рыбной ловле. "Здесь, наверное, придется что-то менять. Сейчас надо посмотреть другую сторону - надо посмотреть, чтобы остались места для привычной для местных жителей рыбной ловли, чтобы людям были выделены участки близко к городам, к населенным пунктам, чтобы они тоже могли ловить рыбу, обеспечивать жизнь свой семьи. В конце концов, очень странно жить на берегу моря или реки на Дальнем Востоке и не иметь возможности ловить рыбу. Мы обязательно этими вопросами тоже займемся", - сказал Трутнев, отвечая на вопрос о задействованном в рыболовстве малом бизнесе.

Как отметил вице-премьер, на Дальний Восток пришли новые высокотехнологичные крупные компании в этой сфере. "В регион, действительно, пришли новые компании, крупные компании в том числе, и это хорошо, потому что они более технологичные, у них больше финансовых возможностей для развития переработки, развития производств", - подчеркнул он.

Кроме того, добавил Трутнев, большая работа была проведена в рамках выполнения поручения президента РФ Владимира Путина о введении механизма "квоты в обмен на инвестиции". "Начали строиться новые суда, ожили верфи, начали строиться рыбоперерабатывающие заводы", - уточнил он.

Механизм распределения квот в обмен на инвестиции предусматривает, что государство выделяет компаниям квоты на добычу водных биоресурсов в обмен на развитие добычи (строительство флота) или переработки (строительство заводов). Половина квот на добычу краба распределяется на аукционах, их получатели должны строить краболовные суда на верфях в России.

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