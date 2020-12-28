"Россети" ввели в работу пять цифровых энергообъектов в ЦФО и ПФО

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Группа "Россети" ввела в работу два цифровых центра управлениями сетями (ЦУС) в Рязанской и Владимирской областях, а также три цифровые подстанции в Нижегородской и Калужской областях. Об этом сообщил Telegram-канал группы.

Центры в Рязанской и Владимирской областях работают на базе современных информационных интеллектуальных систем управления электросетевым комплексом с применением отечественного оперативно-информационного комплекса СК-11. Решение позволяет в режиме реального времени контролировать сетевые объекты, которые обеспечивают электроснабжение в общей сложности около 2,5 млн человек.

ЦУС оснащены автоматизированными рабочими местами, цифровой связью, цифровыми контролерами состояния приборов учета, передовыми решениями учета электроэнергии, средствами мониторинга автотранспорта, программными комплексами для автоматизированного обучения и проверки знаний персонала.

Группа направила более 1,5 млрд рублей в создание трех подстанций, при реализации проектов использовано российское оборудование и новейшие технологические решения.

Новый цифровой объект Калужской области, подстанция 110 кВ "Михали", обеспечит электроснабжение промышленных объектов региона. Обеспечено автоматизированное управление основными процессами и полная наблюдаемость, установлены цифровые приборы учета и современная микропроцессорная релейная защита. Модернизация подстанций 110 кВ "Выездное" и 110 кВ "Монтажная" в Нижегородской области позволит системно повысить надежность электроснабжения потребителей.

Объект "Выездное" обеспечит энергией 23 населенных пункта, жилые дома и социально значимые объекты Арзамасского района, а также создаст резерв для дальнейшего технологического присоединения. Подстанция "Монтажная" позволит осуществить технологическое присоединение ФГКУ комбинат "Монтаж" Росрезерва по Приволжскому федеральному округу.

Торжественная церемония прошла в ходе посещения ЦУС "Рязаньэнерго" губернатором Рязанской области Николаем Любимовым и генеральным директором "Россетей" Павлом Ливинским. В мероприятии принял участие глава "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский. По ВКС присоединились губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, заместители глав Калужской и Нижегородской областей Ольга Иванова и Сергей Морозов, уточнили в "Россетях".

О программе цифровой трансформации

Совет директоров компании "Россети" в 2018 году одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье" и "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.