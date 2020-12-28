Алекперов возглавил рейтинг самых обедневших российских миллиардеров в 2020 году

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Журнал Forbes составил рейтинг 10 самых обедневших российских миллиардеров в 2020 году, его возглавил генеральный директор "Лукойла" Вагит Алекперов.

По оценке Forbes, состояние Алекперова за 2020 год уменьшилось на $4,082 млрд, в основном из-за снижения котировок "Лукойла". Год назад акции компании торговались на уровне 6179 рублей за бумагу, то теперь только по 5100 рублей. Алекперову принадлежит 28% акций "Лукойла".

На втором месте председатель правления "Новатэк" Леонид Михельсон, который за год потерял $3,555 млрд. Тройку лидеров замыкает владелец частной инвестиционной группы Volga Group Геннадий Тимченко, состояние которого уменьшилось за год на $2,339 млрд (состояние на 20 декабря 2020 года: $20,376 млрд).

В десятку самых обедневших бизнесменов России также вошли Леонид Федун (уменьшение за год на $1,757 млрд, до $8,259 млрд), Михаил Гуцериев (на $1,689 млрд, до $2,106 млрд), Самвел Карапетян (на $1,533 млрд, до $2,567 млрд), Игорь Алтушкин (на $1,331 млрд, до $4,08 млрд), Олег Дерипаска (на $1,072 млрд, до $3,018 млрд), Владимир Богданов (на $1,002 млрд, до $1,836 млрд), Год Нисанов и Зарах Илиев (на $0,995 млрд, до $2,745 млрд)

Больше всего потеряли нефтехнологичные сферы бизнеса, отмечает издание.